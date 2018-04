Il Tempo: "Lazio show, Salisburgo ko ma non è finita"

Il quotidiano Il Tempo riserva spazio alla vittoria della Lazio, conquistata ieri all'Olimpico contro il Salisburgo in occasione dell'andata dei quarti di Europa League. "Lazio show, Salisburgo ko ma non è finita", il titolo del giornale che sottolinea come il 4-2 di ieri non regali la certezza di accedere alle semifinali alla squadra di Simone Inzaghi. Bisognerà, dunque, dare tutto nel match di ritorno in terra austriaca.