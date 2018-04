Il Tempo sulla Champions: "Stasera la Roma col Barcellona"

© foto di Di Benedetto

"Stasera la Roma col Barcellona". Questo il titolo in prima pagina de Il Tempo di questa mattina sulla formazione di Eusebio Di Francesco che sarà impegnata al Camp Nou nei quarti di Champions. Gara difficilissima per i giallorossi che dovranno cercare di tenere aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno all'Olimpico.