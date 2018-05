Il Tempo sulla finale di stasera: "Città blindata per la Coppa Italia"

© foto di Pietro Mazzara

"Città blindata per la Coppa Italia", titola Il Tempo questa mattina in edicola. Nella Capitale è allerta per la sicurezza dopo gli scontri del 2016 con protagoniste le stesse tifoserie di oggi. Oltre all'appello di ieri di Mattarella, saranno impegnati 1000 agenti e sarà vietata la vendita di bevande in vetro.