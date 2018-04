Il Tempo sulla notte di Champions: "Gracias Roma"

"Gracias Roma" titola Il Tempo in edicola oggi. "Giallorossi puniti oltremisura dal Barcellona (4-1). Episodi dubbi e due autogol: il coraggio non basta". All'interno della pagina sportiva si legge: "Roma, che peccato. Col Barcellona passivo pesante e due rigori netti negati". Sulle prestazioni dei singoli: "Dezko infallibile, Peres tiene botta. Gonalons e Florenzi sbagliano. Nel Barcellona Messi non brilla".