Il Tempo titola: "Delirio Lazio, tutti pazzi per Nani"

Spazio alla Lazio nel taglio basso della prima pagina del quotidiano Il Tempo. "Delirio Lazio, tutti pazzi per Nani", il titolo del quotidiano che propone la foto del portoghese con la sciarpa biancoceleste. Colpo di Claudio Lotito in extremis, che s'è aggiudicato il portoghese ex Valencia e Manchester United.