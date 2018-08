Il Tempo titola: "La Roma trova il Real Madrid, ma va bene così"

La Roma oggi sarà impegnata nell'importante sfida al Milan, valevole come anticipo della terza giornata di campionato, ma le prime pagine dei giornali sono tutte per i gironi di Champions League. Anche quella de Il Tempo, che analizza così i verdetti delle urne di Montecarlo: "La Roma trova il Real Madrid. Ma va bene così", si legge, definendo 'ok' il gruppo pescato dal sodalizio giallorso.