Il Tirreno: "Se Romano versa 2,4 milioni il Livorno è suo"

© foto di Lazzerini

Dopo la promozione in Serie B, Il Tirreno prova a concentrarsi sulle sorti del Livorno inteso come società e titola "Se Romano versa 2,4 milioni il Livorno è suo". Il vicepresidente del club amaranto Marco Arturo Romano nei primi mesi sembrava una meteora, si legge, invece adesso la sua presenza sempre più assidua pare essere il presagio della volotnà di ritagliarsi un ruolo di primo piano in società.