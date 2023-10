Il Torino ritrova il vero Sanabria, Tuttosport: "Pace fatta tra l'attaccante e Juric"

"Ho apprezzato molto come hai lottato. Ci tieni: e io ho sempre bisogno di giocatori così". Sono queste, come riporta Tuttosport, le parole che Ivan Juric, tecnico del Torino, ha detto ad Antonio Sanabria dopo la positiva prova di Lecce. Il giornale torinese racconta il retroscena sulla pace fatta tra l'allenatore granata e l'attaccante, nella prima parte di stagione ai margini anche per l'arrivo sotto la Mole di Duvan Zapata.

A motivare il paraguaiano, secondo TS, c'è anche la decisione del tecnico di passare ad un modulo con due punte. Pare così chiuso il periodo turbolento cominciato in ritiro, quando il centravanti si presentò troppo sovrappeso: non aveva lavorato abbastanza durante le ferie, come gli aveva ordinato il suo allenatore.