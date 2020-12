Il Torino si aggrappa a Belotti: Tuttosport: "In 44 anni nessuno come il Gallo"

Tuttosport sottolinea come il Torino sia ormai aggrappato ad Andrea Belotti: "In 44 anni nessuno come il Gallo". Il centravanti ci ha pensato sovente a scuotere l'ambiente a suon di gol e giocate. Oltre ai record negativi della squadra ci sono anche quelli positivi inanellati da Belotti: lunedì contro la Sampdoria ha sfoderato l'ennesima prestazione di livello, mettendo a segno il 7° gol in questo campionato dopo 9 giornate. Solo Ciccio Graziani, 44 anni fa, aveva fatto meglio, arrivando a 9 marcature in altrettante giornate. Sabato nel derby con la Juventus l'attaccante sarà chiamato a portare in alto i colori granata in una gara spartiacque che si preannuncia già determinante per il futuro del Toro.