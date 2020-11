Il triplete di Mancini. Gazzetta: "In 800 giorni ha ricostruito l'Italia dell'Apocalisse"

"In 800 giorni ha ricostruito l'Italia dell'Apocalisse", titola La Gazzetta dello Sport su Roberto Mancini e la sua nazionale. Se mercoledì a Sarajevo gli azzurri non combineranno guai e batteranno la Bosnia, Roberto Mancini avrà completato il suo personale triplete: Italia qualificata all'Europeo a punteggio pieno, prima fascia alle prossime qualificazioni mondiali e finali di Nations League. Dal rigore segnato da Jorginho nell'affannoso debutto ufficiale di Mancini, a quello di ieri sono passati 800 giorni esatti. In 800 giorni Mancini ha ricostruito l'Italia dell'Apocalisse e le ha ridato futuro. Non sono tanto i 21 risultati utili consecutivi, quanto i 30 passaggi prima della seconda rete di ieri: il CT ha portato alla nazionale una qualità di gioco altissima.