Il VAR scatena polemiche anche in Spagna. Il Real Madrid vince a Valencia contro il Levante grazie a un rigore inesistente. E lo scrive anche As: "Un VAR di dubbi" è il tirolo. "Di rigore... e grazie" titola Marca che ammette come il Levante non meritasse affatto la sconfitta. "Scandaloso" grida Mundo Deportivo, aggiungendo: "Un rigore immaginario a Casemiro che il VAR non ha corretto dà una vittoria ingiusta al Real prima del Clasico". Infine, Sport nel taglio basso: "Il VAR salva il Madrid".