Ilicic a Il Corriere dello Sport: "Sogno una big"

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nelle sua pagine interne, riporta un'intervista dell'attaccante della Fiorentina Josip Ilicic ad un giornale sloveno, in cui dichiara: "Sogno una big". Ed ora il Napoli spera di potersi accaparrare l'attaccante sloveno, che continua: "Desidero restare in Italia e giocare con un top club. Non sono più giovane, ho bisogno di nuove sfide". Secondo il quotidiano potrebbe chiedere la rescissione consensuale.