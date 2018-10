Ilicic al Corriere di Bergamo: "Il secondo tempo della mia vita"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina con le dichiarazioni di Josip Ilicic: "Il secondo tempo della mia vita". L'attaccante dei nerazzurri sulla malattia che lo ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane: "E' stato un periodo difficile. La mia famiglia e la società mi sono rimaste vicine. In certi casi guardi la vita in modo diverso, smetti di arrabbiarti per le sciocchezze e capisci che ci sono anche cose più importanti del calcio, tanto da non guardare più le partite".