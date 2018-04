Imbattuta e con una difesa di ferro: il bilancio dell’Inter contro le big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il derby ha confermato una tendenza molto importante per l’Inter. Negli scontri diretti tra la prime dieci della classifica – per intenderci, fino al Torino compreso – la squadra di Luciano Spalletti è l’unica imbattuta. Il bilancio parla di 14 partite e 26 punti conquistati grazie a 6 vittorie e 8 pareggi. I gol segnati sono 22, mentre quelli incassati si fermano a 8, spiega la Gazzetta dello Sport. Con una voce che però rende ancora più incredibile il ruolino di Handanovic e compagni. Contro quelle che al momento sono le altre 4 squadre che ambiscono a qualificarsi per la prossima Champions League, l’Inter ha preso soltanto due gol dalla Roma (uno all’andata nel 3-1 dell’Olimpico, l’altro nell’1-1 del ritorno), tenendo a secco i tre attacchi più forti del torneo.