Immobile finalmente negativo al tampone. Il Messaggero: "Ciro punta a Crotone"

vedi letture

"Finalmente libero". Negativo all'ultimo tampone dell'ASL, stamattina Ciro Immobile si sottoporrà alle visite di idoneità per tornare in campo: "E punta deciso a Crotone - aggiunge Il Messaggero - nella certezza di poter ritrovare il campo già domenica. A casa stava impazzendo, era dal 7 novembre in isolamento, l'esito del settimo test in pochi giorni gli ha restituito il sorriso". Intanto, aspettando Immobile, Muriqi e Caicedo assaporano una maglia da titolare: "In realtà entrambi potrebbero giocare - precisa il quotidiano - visto che Correa tornerà dall'Argentina soltanto dopodomani, alla vigilia della sfida di Crotone. L'impiego di Correa dipenderà comunque molto dalla presenza eventuale di Immobile, ma soprattutto da quella di Luis Alberto nello scacchiere".