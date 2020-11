Immobile in attesa del tampone. Corriere dello Sport: "Domani in campo?"

Aspetta una notizia positiva e un esito molecolare negativo. Se arriverà la risposta giusta sarà una liberazione per Ciro Immobile. Sia la Lazio che Roberto Mancini sono in attesa e attendono con ansia il risultato del tampone dell'attaccante. In questo periodo di isolamento si è allenato da solo in casa, dialogando con l'esterno attraverso i social. Immobile e Mancini, se negativi, si ritroveranno domani sera a Reggio Emilia per Italia-Polonia. Il ct conta di farlo giocate anche se la punta non si allena da una settimana piena. Lo scrive il Corriere dello Sport