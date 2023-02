Immobile senza confini. Il Messaggero: "Dalla A alla Conference: ha segnato in ogni torneo"

Il Messaggero fa il punto su Ciro Immobile, tornato al gol in Conference League contro il Cluj. Si stava allungando fin troppo la striscia di gare senza segnare (6), così il capitano ha risposto con il 191esimo timbro con la maglia della Lazio sui 269 in carriera. Ciro fa il duro dopo il gol, ma in cuor suo è felice. Al diavolo tutte le energie negative dopo gli errori non da lui contro Fiorentina e soprattutto Atalanta. Il capitano torna decisivo nel tabellino dopo quattro mesi (Lazio-Sturm Graz 2-2) diventando il primo bomber laziale della storia a segnare nelle tre manifestazioni europee che si svolgono nell'arco della stagione.