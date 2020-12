Immobile-Spezia, caccia al record. Gazzetta: "La trentesima squadra di A nel mirino di Ciro"

vedi letture

C'è sempre un nuovo obiettivo nel mirino dei gol di Ciro Immobile. Questo pomeriggio, lo Spezia, se il bomber laziale riuscirà a segnare, sarà la trentesima castigata dalla Scarpa D'oro nella sua carriera in Serie A. Dal suo esordio in A nel 2009, solo due giocatori hanno tagliato questo traguardo nel massimo campionato (Quagliarella e Palacio). Altro record che rincorrerà oggi? Segnare per otto gare consecutive cercando di stabilire la striscia più continua di gol in carriera. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.