© foto di Marco Frattino

Anche il quotidiano La Sicilia scrive in prima pagina dell'eliminazione della Juventus, fuori dalla Champions League dopo la sconfitta interna per 2-1 contro l'Ajax. "Tradimento Juve, Ronaldo non basta", è il titolo del giornale in edicola. Svanisce il sogno europeo della Vecchia Signora che, intanto, sabato può festeggiare lo Scudetto con cinque turni di anticipo.