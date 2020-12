Inarrestabile Ternana! Bari ora sempre più lontano dalla vetta: le aperture dei quotidiani

Chiusa la 15^ giornata, la Serie C sembra avere una sua potenziale regina, la Ternana di mister Cristiano Lucarelli, sempre più capolista del Girone C: 39 i punti finora conquistati, sette in più della capoliste degli altri due raggruppamenti - l'A vede il Renate in vetta e il B il Sudtirol - entrambe a quota 32.

I risultati delle Fere sono celebrati da La Gazzetta dello Sport: "La Ternana senza rivali. Steso anche l’Avellino: sono 11 successi di fila". La rosa aggiunge poi: "Vantaggiato e l’ex Laverone in gol per lo scatto a +9. Triste festa a Braglia (900panchine) e stadio (50anni)", con evidente riferimento al Bari, al momento al secondo posto della graduatoria con 30 lunghezze.

Ribadisce il Corriere dello Sport: "L’Avellino di Braglia (900 panchine) si arrende. Laverone spinge la Ternana al 90’, ora per Lucarelli sono undici di fila". Nel dettaglio: "Inarrestabile Ternana che prende il largo con una prestazione tutta fame e grinta, e aumenta il distacco sul Bari. Undicesima vittoria di fila, in una partita giocata con carattere, intelligenza tattica e determinazione dalla Ternana nei cui annali c’era il record di 66 anni fa: dieci vittorie con Oreste Cioni alla guida degli umbri che giocavano, però, in Promozione".

Tuttosport si limita invece al tabellino del match, mentre la stampa locale celebra l'impresa. Così Il Messaggero - ed. Umbria: "Le Fere di Lucarelli nella storia". Motivo poi spiegato: "I rossoverdi centrano l'undicesima vittoria consecutiva. Battuto il record del 1953 grazie a un gol al novantesimo. Decisiva la rete di Laverone dopo il sigillo di Vantaggiato".