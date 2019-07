Di spalla il Corriere dello Sport propone due inchieste a cui ha lavorato, legate in primis al mondo degli agenti, sempre più dominante nel calcio, prendendo spunto dalle esose richieste degli agenti di Nicolas Pépé al Napoli per chiudere l'affare. "Commissioni, l'Eldorado degli agenti", è il titolo dell'inchiesta, che ovviamente si sofferma anche su Mendes, Raiola e altri agenti super-potenti. E poi spazio ai giovani, con l'Italia divenuta sempre più terra per chi vuole emergere: "Casa Italia: fenomeno Millennial".