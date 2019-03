Ampio spazio dedicato al mercato quest'oggi su La Gazzetta dello Sport. E in prima pagina viene proposta anche un'inchiesta sui bomber a scadenza di contratto, col quotidiano che titola così: "Uomini-gol in scadenza di contratto. Da Dzeko a Balotelli e Mertens". Giocatori in grado di garantire gol che la prossima estate potrebbero diventare dei veri e propri affari per altri club.