© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il campionato è nuovamente alla porte, tra qualche giorno i calciatori faranno rientro alla base e penseranno a fare bene con i propri club. Anche gli stranieri, che come riporta in un'altra inchiesta La Gazzetta dello Sport mai come quest'anno sono pedine di qualità, sebbene siano diminuiti in Italia. "Meno stranieri, ma più di qualità", titola il quotidiano rosa. Infine il Torino, nel boxino in basso: "Cairo accende il semaforo Verdi: 'Un gran potenziale per il mio Torino'".