© foto di Simone Bernabei

Sui tabloid inglesi trova spazio la situazione dell'Inghilterra a due giorni dalla sfida contro la Repubblica Ceca. "We're on the march", titola il The Sun giocando appunto sulla parola 'march', che significa 'marzo' ma pure 'marcia'. La Nazionale di Southgate, parafrasando anche le parole di capitan Kane in conferenza stampa, vuol centrare la qualificazione ad Euro 2020 quanto prima e vincere la Nations League.