Inghilterra, Daily Mail e la richiesta dei club minori di non tornare in campo: "Finitela ora"

"Finitela ora!" Ma non nel senso di terminarla, ma di annullarla. E' questo il titolo che si legge nella prima pagina sportiva del Daily Mail, in riferimento al fatto che molti club meno importanti d'Inghilterra starebbero spingendo per annullare tutto, minacciando di boicottare le partite se saranno forzati a tornare in campo.