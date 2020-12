Insigne e il rosso per un vaffa. Il Corriere dello Sport: "Gattuso arrabbiato ma lui si scusa"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio al Napoli ed in particolar modo al rosso di Insigne con il titolo seguente: "Gattuso arrabbiato ma lui si scusa". Negli spogliatoi il capitano dei partenopei si è scusato con Massa, ma il tecnico non ci sta e attacca: "Gli ha detto: 'Vai a cagare'. Non va bene, non è corretto, si cambiano le partite così: bisogna avere l'intelligenza di capire che un vaffa può scappare in una serata così importante dopo un rigore dubbio".