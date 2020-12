Insigne, rosso per un vaffa. La Gazzetta: "Atteggiamento da censurare. Il rigore c'era"

Insigne e il rosso per un vaffa. "Atteggiamento da censurare. Il rigore c'era" è quanto scritto da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. È un fiume in piena Gattuso dopo la gara. L’atteggiamento di Insigne, tuttavia, va censurato. Proprio perché è il capitano del Napoli deve cercare di non lasciarsi andare. Le immagini televisive hanno confermato che il rigore c’era e che Massa ha fatto bene a fischiarlo. In quel momento, c’è stata la reazione di tutto il Napoli che s’è visto crollare il mondo addosso mentre stava controllando la partita. Ora il rosso diretto mostrato a Insigne dovrebbe costargli due giornate di squalifica. E se si considera l’infortunio di Dries Mertens, distorsione alla caviglia, il Napoli sarà costretto a giocare all’Olimpico, contro la Lazio, domenica sera, senza due dei suoi giocatori più talentuosi.