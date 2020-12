Insulti contro Pellegrini. Il Messaggero: "C'è il rischio che possa lasciare la Roma"

vedi letture

"C'è il rischio che possa lasciare la Roma", titola stamane Il Messaggero su Lorenzo Pellegrini, dopo la bufera social di ieri pomeriggio. Il centrocampista sta vivendo un periodo buio che ieri è sfociato in un errore grossolano davanti al portiere che ha portato diversi tifosi a rivolgergli insulti tramite i social. Insulti ai quali il centrocampista ha così risposto: "Voi continuate a parlare ed insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia. Falliti. Forza Roma, forza questo grande gruppo". In serata poi si è scusato, precisando che "falliti" non è per chi critica ma per chi insulta. Solo un'altra goccia che sta per far traboccare il vaso: tante e troppo pesanti le critiche con Pellegrini che potrebbe pensare di andare a giocare altrove dato che le offerte non mancano e che nel contratto c'è la clausola da 30 milioni.