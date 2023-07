Inter, attesa per Onana. La Gazzetta: "Lo United prende tempo. I possibili sostituti"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto sul futuro di Onana. Il Manchester United si è preso un po’ di tempo in più di quanto ci si aspettava per fare il passo decisivo e presentare un’offerta ufficiale: la base richiesta dall’Inter e ben conosciuta dai dirigenti inglesi è di 50 milioni più bonus. Onana non vede l’ora di riabbracciare a Manchester il suo mentore olandese e di misurarsi con la Premier.

L’Inter è già da un po’ al lavoro sul dopo Onana. Il casting si sta riducendo al momento a due nomi, uno tecnicamente più gradito rispetto all’altro ma pure più costoso: per Giorgi Mamardashvili, 22enne georgiano del Valencia, si rischia di spendere ben oltre i 20 milioni, mentre Anatolij Trubin, 21enne numero 1 dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina, può essere arruolato con qualche milione in meno.