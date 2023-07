Inter, Brozovic deve aspettare. Tuttosport: "Carnevali chiede di più per Frattesi"

La trattativa tra Inter e Al Nassr per Brozovic prosegue dopo un brusco stop registrato nella giornata di ieri quando dai 23 milioni di partenza, il club arabo ha formalizzato ai nerazzurri un'offerta da 13 milioni più 2 di bonus. Dopo il no di Marotta, i dialoghi sono andati avanti fino a ieri sera quando dall'Al Nassr è arrivata un'latra proposta da 18 milioni di euro che ancora non soddisfano completamente l'Inter ma danno marginalità per tenere aperta la trattativa.

Intanto, ieri sera, lo stesso Marotta ha voluto tenere calda la questione Frattesi con l'ad Carnevali del Sassuolo. Al momento la proposta dell'Inter si aggirerebbe intorno ai 30 milioni, cifra troppo bassa per la valutazione dei neroverdi, come spiega Tuttosport.