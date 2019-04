© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Strappo finale" titola La Stampa oggi in edicola, in riferimento all'Inter e al caso Icardi: "A 9 turtni dal termine anche il posto in Champions torna in bilico. Spalletti oggi convocherà Icadri per la trasferta col Genoa, ma tra l'allenatore ed ex capitano è muro contro muro. Ci rimette l'Inter che, spiazzata dall'ultima uscita del tecnico, è tradita dai due che dovevano condurla al vertice".