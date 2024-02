Inter, colpo Zielinski per giugno. Gazzetta: "Napoli già informato: dopo Taremi ecco Piotr"

Piotr Zielinski è dell’Inter: manca ormai solo la firma sul contratto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club di Zhang ha già informato il Napoli di una trattativa in corso con il centrocampista. È la stessa mossa fatta nei giorni scorsi con il Porto per Mehdi Taremi. Ed è l’atto, secondo i regolamenti, che precede le visite mediche e l’autografo vero e proprio di un calciatore in scadenza. Quando avviene questa comunicazione, nonostante manchino dei mesi alla fine del contratto del diretto interessato, vuol dire che l’affare è già blindato.

I colloqui telefonici tra l’agente del centrocampista e la società nerazzurra sono dunque già andati in scena, portando ad un esito positivo. Zielinski sarà nerazzurro con un contratto di quattro anni - da stabilire se la scadenza sarà direttamente 2028 oppure 2027 con opzione per una successiva quarta stagione -, per un ingaggio che sarà di 4,5 milioni di euro netti più bonus.