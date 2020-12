Inter, Conte cala il suo asso in Champions. La Gazzetta dello Sport: "Big Rom pensaci tu"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio all'Inter con il titolo seguente: "Big Rom pensaci tu". Conte cala il suo asso in Champions per battere lo Shakhtar e portarsi a casa ottavi e premio in denaro che ne consegue (circa 10,5 milioni). Il contrappasso è che per la battaglia decisiva le assenze lo obbligheranno a schierare Eriksen titolare, l'uomo con la valigia in mano che proverà a cambiare per magia il suo destino, con Lukaku che dovrà continuare a spostare ancora una volta le montagne perché nessuno può fermarlo. Il belga ha preso parte a 17 gol nelle ultime 15 tra Europa League e Champions League, come se l'Europa fosse il suo giardino preferito con 4 gol nelle ultime 4 nella massima competizione europea, tanti quanti quelli nelle ultime 14.