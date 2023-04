Inter, Cordoba alla Gazzetta sul Benfica: "Serve solidità, non devono rientrare in partita"

vedi letture

L'ex difensore dell'Inter Ivan Ramiro Cordoba ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in vista del ritorno dei quarti di Champions League contro il Benfica: "L'Inter deve fare una partita solida, nient’altro. Serve una squadra compatta difensivamente, in cui tutti si aiutano con armonia, come collettivo. Non parlo solo di chi deve difendere davanti a Onana, ma di centrocampisti e attaccanti. Per me è importante non dare ai rivali l’impressione di poter rimettere la testa nel match: se questo succedesse, sarebbe pericoloso. Darmian-Acerbi-Bastoni? Una difesa coi fiocchi, ben organizzata: sono forti individualmente, ma ancora di più per come si muovo insieme. Hanno dimostrato che non c’è dipendenza da Skriniar ed è il segno che l’Inter è stata costruita per andare al di là dei singoli".