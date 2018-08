Inter, Corriere della Sera: “Con i nuovi per il riscatto”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’Inter vuole capire chi è e chi sarà. La partenza sbagliata contro il Sassuolo ha aperto la strada ai dubbi, quella contro il Torino deve riportare le certezze, spiega il Corriere della Sera. La prima sconfitta ha lasciato qualche scoria e nessun alibi, “bisogna fare meglio”. Il Torino non è l’avversario più comodo per rialzarsi. Non lo è neppure Walter Mazzarri, alla sua prima da ex a San Siro, dove 60 mila tifosi nerazzurri non lo aspetteranno a braccia aperte. Con Spalletti non corre troppa simpatia, anche dopo lo screzio della passata stagione, quando una stretta di mano diventò la scintilla per un accesso confronto verbale. Accomunati dalla sconfitta all’esordio, dalle proteste contro arbitri e Var, dalla diffida (Spalletti ha anche preso una multa da 10 mila euro per ingiurie all’arbitro: “Non l’ho offeso, chiedo la Var sull’episodio”), i due allenatori sono nella stessa situazione, ma inevitabilmente non sullo stesso piano.