Inter, Corriere della Sera: "Basta sprechi per rilanciarsi"

"Basta sprechi. Rilancio per tornare nel giro Champions, titola nelle pagine sportive il Corriere della Sera raccontando che la corsa dell'Inter riprende in casa dell'Atalanta, dove negli ultimi anni ha avuto più batoste che soddisfazioni. Per i nerazzurri un'altra chance - considerando il derby tra Roma e Lazio - per superarne almeno una e tornare nelle prime quattro. L’Inter però deve uscire dai suoi paradossi - si legge -, ritrovare la via del gol persa nelle ultime due partite ed essere capace di superare l’emergenza delle tante assenze