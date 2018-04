Inter, Corriere della Sera: "Spalletti pensa a classifica e futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spalletti pensa a classifica e futuro, titola nelle pagine sportive il Corriere della Sera per raccontare l'avvicinamento del tecnico dell'Inter alla sfida con la Juventus. Lo dice col sorriso Spalletti - si legge - ma davanti ai 78mila spettatori di un San Siro da record, l'Inter si gioca il futuro. "Il pari non serve a nulla", ha ammesso Spalletti che negli scontri diretti ha sempre retto benissimo (non ne ha perso neanche uno finora), ma che fiuta il rischio di staccarsi da Roma e Lazio in chiave Champions. La qualificazione è da centrare a tutti i costi per il tecnico per gli obiettivi fissati da Suning e le ambizioni di crescita del club