Inter, Corriere della Sera: "Zampata da Ninja"

Zampata da Ninja, titola il Corriere della Sera nelle pagine sportive per raccontare del successo dell'Inter sul campo del Bologna. La squadra di Spalletti sceglie la strada della pazienza per strappare la prima vittoria in campionato e convincersi di essere una grande squadra. A Bologna si stavano miscelando gli elementi per una crisi: le paure per le prime due giornate, le assenze di Icardi e Lautaro, un'ora e passa di gioco lento e molle, senza qualità sulla trequarti, ed il timore di restare di nuovo incagliati. Poi sul pianeta nerazzurro però è atterrato l'Alieno Nainggolan che ha spaccato il match con un gol liberatorio. Inzaghi poi ha inserito tutte le punte per riprendere una partita persa, ma - si legge - è stato punito per aver squilibrato la squadra.