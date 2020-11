Inter, così non basta. Gazzetta: "Solo una vittoria dall'ultima sosta"

"Solo una vittoria dall'ultima sosta", titola stamane La Gazzetta dello Sport a proposito dell'Inter di Antonio Conte. Al tecnico, oltre alla prestazione, serviva una vittoria: non era per niente facile contro l'Atalanta, che comunque ha subito almeno una rete nelle ultime dieci uscite in campionato. Invece il tecnico dell'Inter riguarda la striscia tra una sosta e l'altra e trova una sola vittoria, il 2 a 0 sul Genoa, in mezzo a tanti pareggi: troppo poco. Dall'altra parte l'Atalanta deve prendere per buona la reazione dopo lo svantaggio ed affidarsi di più ai debuttanti Miranchuk e Ruggeri. Una X che non serve a nessuno: un'occasione sprecata, ma anche un pericolo scampato.