Inter di nuovo capolista, la Gazzetta dello Sport: "Con la Juve gap superiore ai 2 punti"

Un siluro di Dimarco, gioiello, e un rigore di Calhanoglu. Così l'Inter si riprende la vetta della Serie A dopo che la Juventus l'aveva tenuta in caldo per ventiquattr'ore, salvo tornare a rincorrere dopo il successo dei nerazzurri contro il Frosinone. Lo racconta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che si sofferma anche sulla rete del terzino interista, un bolide da oltre 50 metri, che tiro o cross che fosse illumina San Siro e mette in discesa una serata che poteva complicarsi per la squadra di Inzaghi.

Alla ripresa il derby d'Italia

Ora la sosta, poi l'ora della verità per l'Inter, che alla ripresa sfiderà in uno scontro d'altissima classifica la Juventus, prima di due trasferte toste contro Napoli e Lazio. I nerazzurri sono la miglior squadra del campionato, come sottolinea il quotidiano, con solo 5 gol subiti e dieci gol in più segnati rispetto alla Juventus, da migliore attacco. "Questi numeri, ma soprattutto la qualità di gioco che anche ieri l’Inter ha prodotto con naturalezza, scavano un fossato tra le due squadre superiore ai 2 punti della classifica", scrive il quotidiano. Ma alla ripresa i numeri dovranno dimostrarsi fatti.