Inter, due anni di Zhang. Tuttosport: "La Champions in dote"

Oggi saranno due anni che Zhang è presidente dell'Inter, da quando papà Jindong la rilevò da Erick Thohir. "Per l'Inter voglio i migliori, calciatori e dirigenti", disse il primo giorno e sta mantenendo la parola. Oggi Tuttosport titola: "La Champions in dote". Tornare con tre punti da Kiev potrebbe essere un ottimo metodo per festeggiare il presidente e rimettere in carreggiata un girone nato storto dopo il due a due con il Borussia Moenchegladbach.