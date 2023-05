Inter, Dzeko vede il rinnovo. Gazzetta: "Edin ha convinto i nerazzurri: sì per un altro anno"

Edin Dzeko e l'Inter: avanti insieme. Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, le parti sono d'accordo per prolungare di un anno il contratto del bosniaco che scade nel giugno del 2024. Il nuovo ingaggio sarà da 5 milioni, inferiore rispetto ai 6 più bonus di oggi. Inizialmente Dzeko chiedeva un biennale, avendo anche delle proposte dagli Stati Uniti. In lui però ha prevalso la voglia di competere ancora ad alto livello, cosa che ha dimostrato per l'ennesima di saper fare con la prestazione magistrale nel derby valido per la semifinale d'andata di Champions. Firma e ufficialità del rinnovo arriveranno presto.