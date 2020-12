Inter e la panchina di Conte. Il QS: "Blindata da 16,5 milioni"

Inter e la panchina di Conte. Scrive Il QS: "Blindata da 16,5 milioni". Non c'è tempo per ripensare al passato, si ripartirà domani pensando al Cagliari. Molte scelte sbagliate con lo Shakhtar, tante delle quali ascritte a Conte, in un post-partita movimentato nel quale il tecnico dell'Inter non ha nascosto la sua delusione e una rabbia che sarà meglio trasferire subito in campo. Prima di Cagliari, la partita di Conte si è giocata ad Appiano nelle stanze dei dirigenti. I vertici hanno chiesto lumi sull'accaduto. Steven Zhang, dispiaciuto, ha però continuato a manifestare fiducia nel tecnico, ritenendo Conte l'allenatore giusto per tornare ad alzare un trofeo. Incide però anche il lato economico: a bilancio c'è ancora Spalletti per 4,5 milioni fino a giugno, se ai 12 per Conte se ne dovessero aggiungere altri per un allenatore di livello ci sarebbero da fare i salti mortali per far quadrare i conti. Ma in Cina continuano a credere che ora all'Inter ci sia tutto per vincere.