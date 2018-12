Inter e Milan, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Panettone bollente"

© foto di Pierpaolo

"Panettone bollente". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport, che si dedica alle panchine traballanti di Rino Gattuso e Luciano Spalletti. Dopo il flop europeo di Milan e Inter, entrambi sono in bilico, in ambedue gli ambiente la tensione è alle stesse. Il tecnico calabrese rischia tutto, mentre quello toscano va contro tutti, si legge in prima pagina sulla Rosea.