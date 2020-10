Inter, emergenza attacco. Corriere dello Sport: "Perisic punta con Lautaro"

vedi letture

L'Inter, che affronterà alle 18 il Parma, è costretta a fare i conti con una coperta molto corta in attacco: "Fuori Lukaku - scrive il Corriere dello Sport - fuori anche Sanchez (da preservare a tutti i costi per il Real), toccherà a Perisic affiancare Lautaro là davanti. Insomma, Conte resta coerente con la scelta fatta a Kiev". Pinamonti, secondo il tecnico, "deve rappresentare un'alternativa, deve fare esperienza, mangiare il pane duro. Ma sta dimostrando applicazione e buone attitudini". Evidentemente Perisic resterà in prima opzione nella batteria degli esterni, ma in caso di necessità verrà impiegato anche come punta.