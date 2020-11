Inter, Eriksen può partire a gennaio. Tuttosport: "Ostacolo ingaggio"

vedi letture

Che il rapporto tra Eriksen e Antonio Conte non sia mai sbocciato in un felice matrimonio lo si è evinto in questa prima parte di stagione. Questa la considerazione di Tuttosport, che a proposito del futuro del danese scrive: "Pensare che l'Inter, Conte ed Eriksen proseguano così per tutta la stagione è davvero difficile. Ovviamente non sarà semplice trovare una soluzione, perché anche se Eriksen è stato pagato relativamente poco per il suo valore - 27 milioni a gennaio 2020 anche perché era in scadenza a giugno - ha un ingaggio da 7,5 milioni che sfiora i 10 con i bonus". Se cambierà squadra, dunque, il danese dovrà farlo a titolo definitivo oppure con un prestito con obbligo. Il Real lo voleva a gennaio, a settembre ci sono stati sondaggi da parte di PSG e Bayern. L'Inter punta a fare una buona plusvalenza, ma visto il periodo economico in Italia non sono da escludere degli scambi: "In particolare - chiosa il quotidiano - con centrocampisti difensivi che permetterebbero a Conte di utilizzare Vidal in maniera diversa".