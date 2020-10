Inter, flop Lautaro. Il QS: "Ora serve un'impresa Real"

"Ora serve un'impresa Real". Questo il titolo che il QS dedica all'Inter dopo il pareggio per 0-0 in casa dello Shakhtar a Kiev. Un'occasione persa anche a causa del gol sbagliato da Lautaro Martinez ed adesso il percorso è in salita per i nerazzurri. Gli ucraini ieri erano inferociti, infarciti di brasiliani e con uno spirito catenacciaro da italiana anni '60, tutti ripiegati nei propri trenta metri. A partire da martedì prossimo servirà un'impresa contro il Real Madrid.