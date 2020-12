Inter fra mercato e bilancio. La Gazzetta dello Sport: "Conte spinge, la società frena"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio all'Inter con questo titolo riguardante il mercato: "Conte spinge, la società frena". Il tecnico ha spiegato la sua posizione ammettendo di voler migliorare la squadra, ma ponendo come condizione la volontà di farlo del club. L'incontro tra le parti avverrà verosimilmente alla ripresa degli allenamenti prossima settimana. L'esigenze ruotano attorno all'obiettivo scudetto e sono le solite: un attaccante di riserva, un centrocampista difensivo ed un esterno. Conte in soldoni ha ammesso di potersi giocare questo campionato, ma anche che se la società non farà mercato tutti saranno contenti se lo diranno pubblicamente come fatto a settembre, ma alla fine vincerà un altro.