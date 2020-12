Inter fuori dall'Europa, La Gazzetta dello Sport: "Conte rinculato nel 3-5-2. Da lì non si muove"

Inter fuori da due coppe in una notte sola. È la terza eliminazione consecutiva nei gironi eliminatori, questa volta senza nemmeno "il brodino" dell'Europa League. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "Gli ottavi di Champions League restano una cosa lontana otto anni (2012). Il problema non era il biscotto degli altri, ma la mancanza di denti dell'Inter". Conte ripete spesso che gli avversari temono la sua squadra: "Ma invece di esserne orgoglioso - puntualizza la rosea - dovrebbe preoccuparsi: se basta mettesi a specchio per fermare una squadra ambiziosa come l'Inter, qualcosa non quadra".

Il tecnico leccese è "rinculato nella purezza del 3-5-2", e anche nel finale, contro una squadra che non aveva punte, non ha rinunciato ai tre centrali: "Forse non è un caso che Conte in cinque esperienze di Champions, sia uscito tre volte nel girone e, al massimo, abbia raggiunto i quarti, pur avendo allenato squadroni". L'Europa, assicura il quotidiano, pretende qualità. E se non ce l'hai sei condannato a un furore agonistico continuo, impossibile da mantenere alla distanza. E per quanto Conte si tappi le orecchie, stavolta sentirà rimbombare la delusione dei suoi tifosi, "assolutamente legittima".