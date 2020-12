Inter fuori dall'Europa, La Stampa: "Rialzarsi da questa batosta non sarà semplice"

L'Inter continua a farsi male da sola, come già accaduto nelle ultime stagioni, ed è l'unica italiana ad uscire ai gironi di Champions: "L'unica differenza, in peggio, con i tristissimi epiloghi contro PSV nel 2018 e Barcellona nel 2019 - scrive La Stampa - è stata che l'Inter non potrà nemmeno 'consolarsi' con l'Europa League". La squadra di Conte saluta dunque mestamente l'Europa, e fino a maggio potrà concentrarsi solo sul campionato. "Ma rialzarsi in fretta da questa ennesima batosta - aggiunge il quotidiano - proprio mentre sembrava aver trovato continuità, non sarà semplice".